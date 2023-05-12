Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Perakende Satış Endeksleri verisini paylaştı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 38,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 17,8 arttı.

“Perakende satış hacmi aylık yüzde 7,3 arttı”

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 7,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2 azaldı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 3,8 arttı.

“Perakende ciro yıllık yüzde 88,9 arttı”

Cari fiyatlarla perakende ciro 2023 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 88,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 96,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 108,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 28,7 arttı.

“Perakende ciro aylık yüzde 8,6 arttı”

Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 8,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,5 arttı.