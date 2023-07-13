Perakende satış hacmi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı perakende satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 22,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,9, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 2,1 arttı

Perakende satış hacmi aynı ayda bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,0, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 2,2 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 80,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 87,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 109,7, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 5,1 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,6 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 4,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,5 arttı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 0,9 azaldı.