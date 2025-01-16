Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Pera’dan Beyoğlu’na Fotoğraf Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Osmanlı Cihan Devleti döneminden günümüz Beyoğlu’na uzanan tarihi ve kültürel zenginlikleri fotoğraf kareleri ile sanatseverlere sunan sergi, 23 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen “Pera’dan Beyoğlu’na Fotoğraf Sergisi” sanatseverlerle buluştu. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde açılan serginin, küratörlüğünü Aramis Kalay üstlendi. Sergi, Osmanlı Cihan Devleti döneminden günümüz Beyoğlu’na uzanan tarihi ve kültürel zenginlikleri yorumladı. Ziyaretçileri zaman yolculuğuna çıkaran sergi, 2 yıl süren bir çalışmanın ardından hazırlandı. Projede, Beril Acar Baytan, Fethi Baytan, Barkın Buluş, Mehmet Naci Demirkol ve Asiye Perçin’in objektifinden çıkan kareler sergilendi. Sokaklar, çatılar, pasajlar ve tarihi binalar üzerinden bölgenin unutulmaz atmosferini gözler önüne seren sergi, Beyoğlu’nun keşfedilmeye değer detaylarını yeniden hatırlatmayı hedefliyor. “Pera’dan Beyoğlu’na Fotoğraf Sergisi” 15 Ocak’tan 23 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

“İstanbul’un atardamarlarından biri İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’dur”

Sergi küratörü Aramis Kalay, “Bu sergi bize öncelikle Beyoğlu’nun sadece İstiklal Caddesi’nden ibaret olmadığını anlatıyor. Çünkü Pera dediğimiz Beyoğlu’na çıkan bütün sokaklarınoluşturan bir bölge. Bizans döneminde, Yunanca Pera; Karşıyaka demektir. Dolayısıyla tarihi yarımada da insanlar daha çok yaşadığı için bu tarafı karşı olarak algılıyorlar. Biz de Beyoğlu’nu bütün tarihi zenginliğiyle, arkadaşlarla beraber gerek binaları, gerek o dönemin kültürünü yansıtan bir takım ipuçları var. Aslında bazı arkadaşlar neresi olduğu yazsaydınız diyorlar. Özellikle yazmadık. Burada bir beni bul diye bir strateji geliştiriyoruz, herkes kendi Beyoğlu’nu keşfetsin diye. Benim de gençliğim burada geçti. İstanbul’un atardamarlarından biri İstiklal Caddesi ve Beyoğlu’dur. Yani Beyoğlu’nu görmeyen bir İstanbullu pek de düşünemiyoruz” diye konuştu.