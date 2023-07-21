Rize’de lise öğrencileri tarafından yörede Likapa adıyla bilinen yaban mersininden yaptığı ‘Pelise’ pepeçuraya rakip oldu.

Rize’de kokulu üzüm ile yapılan ve yöresel bir lezzet olan Pepeçura tatlısına rakip çıktı. Yaban mersini ile Rize’nin meşhur kokulu üzümünün bir araya gelerek oluşturulan tadı ise Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Turizm Otelcilik Lisesi öğrencileri tarafından ‘Pelise’ ismi verilerek yapıldı. İsmini Pepeçura’nın ’Pe’si ve Likapa’nın da ’Li’sinden alan tatlı tarifinin kolaylığı ile herkesin evde yapabileceği bir tatlı çeşidi olarak dikkat çekiyor.

“Herkesin yapabileceği kolay derecede olan bir tarif ve lezzeti olarak da çok güzel bir tarif”

Okul öğrencilerden Gülşah Koçal tarifin herkes tarafından evde kolaylıkla hazırlanabileceğini ifade ederek “Okulumun bulmuş olduğu Pelise tarifini yaptım. Bu tarif zor değil. Herkesin yapabileceği kolay derecede olan bir tarif ve lezzeti olarak da çok güzel bir tarif. Malzemelerimiz evlerde çok çabuk bulunabilecek malzemelerdir. Şeker, mısır unu, nişasta ve kokulu üzüm adıyla bilenen İsabella üzümüz var. Bu üzüm rengi ve kokusuyla çok güzel bir üzüm ve olmazsa olmazımız Likapa var. Tatlının ismindeki ‘Pe’, Pepeçura’dan, ‘Li’ de likapadan alarak Pelise oldu. Yapılışı olarak da ilk önce katı malzemeleri katıyoruz. Mısır unumuzu elememiz önemli, daha güzel bir kıvamda olması için. Nişastayı da isteyen kullanır istemeyen kullanmaz. Ondan sonra kokulu üzümümüzü katıyoruz ama bu işlemler yapılırken ocağı yakmıyoruz. Bütün malzemelerimi kattıktan sonra kısık ateşte pişmesi gerekiyor. Güzel bir kıvam aldıktan sonra içine Likapaları koyuyoruz. İsteyen ezebilir, isteyen de ezmeden yapar. Sonra tabaklara koyuyoruz. Açıkçası ben Pepçurayı sevmem. Ama bu tarif gerçekten Likapa ile uyumuyla tadı çok güzel” diye konuştu.