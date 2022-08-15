Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artırarak 4 milyar TL’ye yükseltti.

Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılının ilk altı aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artırarak 4 milyar TL’ye yükseltti.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2022 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji’nin yılın ilk yarısında konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artışla 4 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 300,6 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 222 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti.

“Ülkemizi teknoloji ile buluştururken katma değerli hizmetler sunuyoruz”

2022 yılının büyüme ile geçen ikinci çeyreğini değerlendiren Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, “Teknoloji artık hayatımızın her alanını etkileyen, bireysel tüketici, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör olmak üzere tüm paydaşların odağına aldığı bir alan. Son yıllarda gerek teknolojik yeniliklerin hızlanması gerekse bu alana ilginin yükselmesiyle artan BT yatırımları, üretimdeki canlanma ile birlikte hız kazanmış durumda. Penta Teknoloji olarak bizler de ülkemizi teknoloji ürünleriyle buluşturmak ve iş ortaklarımıza katma değerli hizmet sunmak için çalışıyoruz. 2022 yılının ikinci çeyrek sonuçları da bu çalışmalarımızın neticesini görmemiz açısından memnuniyet verici. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için sürekli gelişim ve katma değer sunma vizyonumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.