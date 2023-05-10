Dünyanın önde gelen teknoloji markalarını Türkiye ile buluşturan Penta Teknoloji, 2023 yılının ilk üç aylık döneminde konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84 artırarak 3,6 milyar TL’ye ulaştırdı.

Bilgisayar, yazılım, baskı çözümleri, sunucu, veri depolama ve ağ ürünleri başta olmak üzere 30 yılı aşkın süredir dünyanın önde gelen teknoloji markalarını ve bilgi teknolojileri ürünlerini tüketicilerle buluşturan Penta Teknoloji, 2023 ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurdu. Penta Teknoloji’nin yılın ilk üç ayında konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84 artışla 3,6 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 254,7 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 56 artışla 169,3 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 4,7 olarak gerçekleşti. İlk çeyrekte 82,3 milyon TL konsolide net kar elde eden Penta Teknoloji, 2023 yılına güçlü bir başlangıç yapmış oldu.

“İş ortaklarımıza katma değer sağlamaya devam ediyoruz”

Bilişim sektöründe pazar büyüklüğü ve karlılık açısından büyümeye devam ettiklerini belirten Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal şunları söyledi:

“Faaliyet gösterdiğimiz teknoloji ürünleri pazarında büyüme ivmesi devam ediyor. Farklı sektörlerdeki şirketlerin dijital dönüşüm yatırımları ve bireysel müşteri segmentindeki talep artışı sayesinde Penta Teknoloji olarak bizler de sektörde istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Finansal anlamda güçlü bir başlangıç yaptığımız 2023 yılında, sahip olduğumuz teknolojik altyapı ve katma değerli hizmetlerimizle iş ortaklarımızı daha verimli, kârlı ve rekabetçi hale getirecek çözümler üretmeye devam edeceğiz.”