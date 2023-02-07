Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi vuran depremin yaralarını sarıyor. İstanbul’un Pendik ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri tırlarla yola çıkmaya başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte çalışmaları takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Pendikli kardeşlerimizin de depremzedelerin acılarını paylaşmak için her türlü gayreti gösterdiklerine şahit olduk. Pendikli hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi vuran depremin yaralarını sarıyor. İstanbul’un Pendik ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri tırlarla yola çıkmaya başladı. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile birlikte çalışmaları takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Pendikli kardeşlerimizin de depremzedelerin acılarını paylaşmak için her türlü gayreti gösterdiklerine şahit olduk. Pendikli hemşerilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizi vuran deprem sonrası Türkiye tek yürek oldu. Ülkenin çeşitli illerinden deprem bölgesine yardım malzemeleri geliyor. Deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Pendik Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası Pendikliler tarafından yoğun ilgi gördü. Çeşitli STK’lar ve gönüllü vatandaşların da görev aldığı yardım kampanyasında yardım malzemeleri tırlara yüklenerek yola çıktı.

Çalışmaları Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile yerinde takip eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe “Bu hasarları sarmak boynumuzun borcudur. İstanbullunun tek yürek olup Türkiye’nin yanında olduğunu, aynı şekilde Pendikli kardeşlerimizin de depremzedelerin acılarını paylaşmak için her türlü gayreti gösterdiklerine şahit olduk. Bu anlamda da Pendik Belediyemiz, halkımızın yardımları ve gayretleriyle oluşturdukları tırları tek tek afet bölgesine gönderiyor. Pendikli hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” şeklinde konuştu.