Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar, Pendik’te uyuşturucu temin etmek isterken Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıslar, Pendik’te uyuşturucu temin etmek isterken Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu ile ilgili şüpheli şahısların yakalanması ve suç organizasyonlarının önlenmesine yönelik Tuzla ilçesinde çalışma yürüttü. Tuzla’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.I. (37) ve E.C. (40) isimli şahıslar, ekipler tarafından takibe alındı. Şahısların narkotik maddeleri S.S. (34) isimli şahıstan temin ettikleri anlaşıldı. 21 Şubat tarihinde şahısların Pendik ilçesinde bulunan adresten uyuşturucu temin edeceklerinin belirlenmesi üzerine ekipler harekete geçti. Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki S.S. isimli şahsın ikamet adresine gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli şahıs da yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 345 gram eroin, 185,5 gram kokain, 3 bin 30 TL ve 5 euro para, 1 adet hassas terazi, 3 adet cep telefonu ele geçirildi.

Aynı gün iki farklı baskın

Ayrıca operasyonun çerçevesi genişletilerek aynı gün Pendik ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan başka bir ikamete daha operasyon düzenlendi. M.K. ve S.K isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda, 1 kilo 307,5 gram eroin, 790 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu maddeleri öğütmek için kullanıldığı düşünülen öğütücü makinesi, 1 adet rulo alüminyum folyo, çok sayıda klipsli poşet, 610 TL nakit para, farklı ebatlarda 3 adet metal kalıp ve 8 adet metal kapak ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden haklarında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan işlem yapılan A.I. ve E.C. isimli şahıslara işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol hükümleri uygulanırken, S.S., M.K. ve S.K. isimli şahıslar “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.