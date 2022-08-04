Pendik’te bir kadın şahıs ile bir erkek şahıs, girdikleri peynircide 3 TL’lik ürün alarak kasaya yöneldi. Çalışana 100 TL uzatan erkek şahıs, kaşla göz arasında tırnakçılık yaparak 100 TL’yi elindeki cüzdanının altına sıkıştırdı. Kasadaki çalışanın bir anlık dalgınlıkla kendisine para üstü olarak verdiği 97 TL’yi de alan şahıslar dükkandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te bir kadın şahıs ile bir erkek şahıs, girdikleri peynircide 3 TL’lik ürün alarak kasaya yöneldi. Çalışana 100 TL uzatan erkek şahıs, kaşla göz arasında tırnakçılık yaparak 100 TL’yi elindeki cüzdanının altına sıkıştırdı. Kasadaki çalışanın bir anlık dalgınlıkla kendisine para üstü olarak verdiği 97 TL’yi de alan şahıslar dükkandan uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Pendik’te bir peynircide yaşandı. İddiaya göre, dükkana giren bir kadın ile bir erkek şahıs, aldıkları 3 liralık ayran ile kasada bulunan Ünsal Kuş’un yanına geldi. Kasadaki Ünsal Kuş’a 100 TL uzatan şahıs ile yanındaki kadın, Kuş’un ‘bozuğunuz var mı’ sorusunun ardından cebinde bozuk para aramaya başladı. Erkek şahıs tırnakçılık yaparak kaşla göz arasında 100 TL’yi cüzdanının altına sıkıştırdı. Kasada bulunan Ünsal Kuş bir anlık dalgınlık ile 100 TL’yi almadan para üstü olarak 97 TL’yi şahsa uzattı. Hem parayı hem de ürünü alan şahıslar dükkandan uzaklaştı.

“Benden aldıkları 100 lira ile kendi çaplarında köşeyi döndüler”

Ünsal Kuş, “Vatandaş eşiyle beraber geldi, eşi olduğunu tahmin ediyorum. Bir küçük ayran aldı, kasaya gelip 100 TL ile ödemeye çalıştı. Bozuğun varsa ver dedim cebinden iki lira çıkarttı, önceden hazırlanmış. O arada eşi ‘bende de var’ galiba dedi. Ben de 100 lirayı geri uzattım. 100 lirayı elinde tutarken ‘bana bozuk para lazım bozar mısın’ dedi. ‘Tamam’ dedim. O arada 100 lirayı alıp elindeki cüzdanının altına koydu. Ben görmeyince ona paranın üstünü verdim. 100 lirayı zaten önceden almış, bendeki 97 lira para üstünü de aldı. Kafamı dağıtmak için ‘peynir var mı’ diye sordu. Sonra dışarı çıkınca, ben de 100 lirayı kasanın üzerinde göremeyince olaya uyandım. Dışarı çıktım takibini yaptım. O esnada telefondan kameraya bağlanmaya çalıştım ama kamera açmadı. Onlara gidip ‘100 lirayı siz mi aldınız’ demeyi kendime yakıştıramadım. Köşeyi döndüler ve kayboldular. Benden aldıkları 100 lira ile köşeyi döndüler kendi çaplarında. Ama beni yıkamazlar” dedi.

Şahısların tırnakçılık yöntemi ile para çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadın şahıs ile beraber dükkana giren erkek şahıs, aldığı ürünü kasaya koyup kasiyere 100 TL uzatıyor ve kasiyerden parayı bozmasını istiyor. Ardından kaşla göz arasında 100 TL’yi cüzdanının altına sıkıştırıyor. Daha sonra kasiyerin kendisine verdiği para üstünü de alıp dükkandan uzaklaşıyor.