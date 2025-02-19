Pendik Belediyesi, ilçede bulunan 172 okula 5 milyon 118 bin 250 liralık spor malzemesi desteğinde bulundu. Futbol topundan voleybol topuna; basketbol topundan tenis topuna kadar birçok sportif alanda 4 binden fazla malzeme dağıtıldı.

Pendik’teki okullara her yıl düzenli olarak malzeme desteği veren Pendik Belediyesi, bu yıl da 48 ilkokul, 73 ortaokul ve 51 lise olmak üzere toplamda 172 okula 5 milyon 118 bin 250 liralık sportif malzeme desteği sağladı. Malzeme desteği programında ayrıca, 2024 yılında düzenlenen Okul Sporları Organizasyonu’nda çeşitli sportif branşlarda il ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden 123 sporcuya toplam 545 bin TL’lik başarı ödülü çeki takdim edildi. Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız; Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin; Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın; öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Cin: "Eğitimden spora her alanda gençlerimizi destekliyoruz"

Sülüntepe Şehit Burhan Öner Spor Kompleksi’nde düzenlenen programda konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Pendik’te 18 yaşın altında yaklaşık 190 bin genç var. 145 bin öğrencimiz bulunuyor. Dolayısıyla, onların her konuda sağlıklı yetişmesi için destek vermeye çalışıyoruz. Eğitim yardımlarıyla, Gençlik Kapımız ile kültür ve bilişim gezileriyle öğrencilerimizi destekliyoruz. Sportif faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla okullarımıza spor malzemeleri desteği veriyoruz. Ayrıca, başarılı gençlerimizi ve sporcularımızı ödüllendiriyoruz. Her yıl düzenlediğimiz bu organizasyonlarla öğrencilerimize başarılar diliyorum. Öğrencilerimizin ve Pendiklilerin yanında olmaya devam edeceğiz İnşallah" dedi.