Pendik’te sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürülen Güllü Özcan son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Pendik’te yaşanmıştı. Okul servisinde tartıştığı sevgilisi Güllü Özcan’ı (51) silahla başından vurarak öldüren Binali Kara (54), ardından aynı silahla kendi kafasına sıkarak intihar etmişti. Güllü Özcan için Pendik Şeyhli Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, kadının ailesi, akrabaları ve yakınları katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özcan, Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi.