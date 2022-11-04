Pendik’te hayvanların konulduğu alanların kirli ve su kaplarının boş olduğu petshoptaki görüntüler tepki çekti.

Pendik’te hayvanların konulduğu alanların kirli ve su kaplarının boş olduğu petshoptaki görüntüler tepki çekti.

İddiaya göre, Pendik’te hizmet veren bir petshopta satışa sunulan hayvanların konulduğu alanların kirli olduğunu, hayvanların dışkılarının temizlenmediğini ve hayvanlar için konulan su kaplarının boş olduğunu gören bir vatandaş, o anları cep telefonu ile kayda aldı. Alanda günlerdir temizlik yapılmadığını belirten vatandaş, hayvanların susuz bırakıldığını iddia ederek duruma tepki gösterdi. Görüntülerde hayvanların konulduğu alanların pis olduğu görülüyor.