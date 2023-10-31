Pendik’te park halindeki kamyon, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kavakpınar Mahallesinde park halindeki kamyonunun yandığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan kamyon söndürüldü. Olay yerine gelen kamyon sahipleri, itfaiyenin yangını söndürme çalışmalarını izledi. Kamyonun kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi. Kamyonun yandığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.