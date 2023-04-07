Pendik’te içerisinde iki kişinin bulunduğu otomobile, bir şahıs tarafından ateş açıldı. Kurşunlanan otomobil içerisindeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 BNY 737 plakalı otomobile, yürüyerek gelen bir şahıs tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği henüz belirsiz kişi, içerisinde Sefer Acar ve Murat Özgani’nin bulunduğu otomobilin arka camından ateş açtı. Açılan ateş ile araç içinde bulunan Sefer Acar ağır yaralanırken yan koltukta bulunan Özgani de yaralandı. Saldırı sonucu saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken vurularak yaralanan Özgani da otomobilden inip koşarak uzaklaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ağır yaralı halde bulunan Sefer Acar’ı Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Otomobil içerisinde silahlı saldırıya uğrayan Sefer Acar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ekipleri otomobil ve etrafında inceleme yaparken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.