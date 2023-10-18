Pendik’te ormanlık alanlarda ağaçların kesilmesiyle açılan yerlerde usulsüz şekilde arazi satışı yapan şebeke çökertildi. Ağaçların kesilmesiyle oluşturulan araziler ise dron ile görüntülendi.

Pendik’in Göçbeyli Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanlarda ağaçlara kesim işlemi yapan ve kesilen orman bölgesinde açılan arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara satan bir suç örgütü belirlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonlar sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 25 şüpheliye yönelik 6 aylık süre zarfında yürütülen soruşturma çerçevesinde, 31 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bin 112 adet fişeğin yanı sıra 11 Ata altını, 14 çeyrek altın, 450 bin lira, 15 bin dolar ile çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı

Operasyonlar çerçevesinde ormanlık alanlarda ağaç kesimi yaparak usulsüz şekilde arazi sattığı belirlenen 8’i kamu görevlisi, 2’si orman memuru, 1’i muhtar, 2’si aza, 2’si belediye zabıtası, 1’i jandarma astsubay olmak üzere 25 şüpheli, “Suç Örgütü Kurmak Suretiyle Orman Kanunu’na Muhalefet”, “Rüşvet” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüphelinin 20’si tutuklanırken, 5’i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ağaçların kesilmesiyle usulsüz satılan araziler havadan görüntülendi

Ağaçların kesilmesi sonucu oluşan ve usulsüz satışı yapılan araziler ise dron ile görüntülendi. Havadan görüntülenen alanlarda, ağaçların kesildiği, arazilerin düzlenerek satışa hazır hale getirildiği ve çakılan kazıklarla usulsüz şekilde parsellerin belirlendiği dikkat çekti.