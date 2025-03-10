Tekirdağ’da drift atan iki sürücüye 132 bin TL ceza kesildi Tekirdağ’da drift atan iki sürücüye 132 bin TL ceza kesildi

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan bir grup motosiklet sürücüsü kendi aralarında şakalaşırken kaza meydana geldi. Kask kamerasına yansıyan kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Pendik Sahilyolu Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Bir grup motosiklet sürücüsü grup halinde seyrederken iki sürücünün kendi aralarında şakalaşması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA