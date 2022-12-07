Kazanın ardından vatandaşlar kendi imkanlarıyla arabaları itmeye çalıştı. Çarpmanın etkisiyle birbiriyle çarpışan 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazanın yaşanmasının ardından Tersane Köprüsü’nden Pendik yönüne doğru yoğun trafik kuyruğu oluştu. Belediyeye bağlı yol bakım ekiplerinin yolu temizlemesinin ardından, kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik yoğunluğu normale döndü.

Saat 00.30 sıralarında Kurtköy Pendik bağlantı yolu, Tersane Köprüsü’nde bir otomobilin duraksaması nedeniyle 4 otomobilin karışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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