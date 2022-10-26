Pendik’te markete gelen bir kişi gözüne kestirdiği 2 adet 1 kiloluk kaşar peyniri pantolonun içerisine sokarak marketten çıktı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Pendik’te markete gelen bir kişi gözüne kestirdiği 2 adet 1 kiloluk kaşar peyniri pantolonun içerisine sokarak marketten çıktı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te Kavakpınar Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre markete gelen erkek şahıs, buzdolabındaki 1 kilogramlık 2 adet kaşar peyniri gözüne kestirdi. Etrafı kontrol ettikten sonra kaşar peynirleri saniyeler içerisinde pantolonuna sokan şahıs hiçbir şey olmamış gibi marketten hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken buzdolabındaki kaşar peynirlerinin olmadığını fark eden market çalışanları, olayı güvenlik kamerasını izledikten sonra anladı.

Polis, markette kısa süre içerisinde kaşar peynirleri pantolonuna sokarak çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.