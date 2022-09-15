Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı düzenledi. AFAD ile birlikte gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Tatbikatı yakından takip eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Deprem olduğunda hazır olmak gerekiyor, bu noktada Pendik Belediyesi olarak PEAK’ı kurduk ve AFAD’dan sertifika alan ilk belediye olduk” dedi.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (PEAK) gerçeğini aratmayan bir deprem tatbikatı düzenledi. AFAD ile birlikte gerçekleşen tatbikatta senaryo gereği arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Tatbikatı yakından takip eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Deprem olduğunda hazır olmak gerekiyor, bu noktada Pendik Belediyesi olarak PEAK’ı kurduk ve AFAD’dan sertifika alan ilk belediye olduk” dedi.

Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD ile birlikte Pendik’te deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Türkiye’de ilk defa AFAD akreditesi alan ilçe belediye ekipleri arasında olan PEAK, gerçeğe yakın bir deprem tatbikatı düzenleyerek muhtemel afetlere karşı eğitim yaptı. Orta Mahalle’de kontrollü yıkılmış bir binada gerçekleşen tatbikatta 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu oluşturuldu. Ekipler deprem alarmı ile binada yaralı arama çalışmalarına başladı. Sonrasında eğitimli köpekler eşliğinde bina enkazı arandı. Senaryo gereği binada bulunan bir yaralı dışarı taşınarak ilk yardım alanına getirildi. Ekipler yine ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra yaralı, hastaneye kaldırıldı. Gerçeğini aratmayan senaryoda PEAK ve AFAD personelleri kontrollü bir şekilde olaya müdahale etti. Öte yandan deprem tatbikatı havadan görüntülendi.

“AFAD’dan ilk sertifika alan ilçe belediyelerden bir tanesiyiz”

Deprem tatbikatını yakından takip eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ülkemiz deprem ülkesi, İstanbul da deprem şehirlerimizden bir tanesi. Türkiye olarak kalbimiz olarak gördüğümüz, değerlendirdiğimiz bir şehrimiz. Gönül ister ki deprem olmasın ama olduğu zamanda hazırlıklı olmak gerekiyor. Bununla ilgili de tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Bu noktada Pendik Belediyesi olarak bizler de arama kurtarma ekiplerimizi kurduk. AFAD’dan ilk sertifika alan ilçe belediyelerden bir tanesiyiz. Bu noktadan hareketle hem de bizim kentsel dönüşüm yaptığımız bir alanda bu ekibimizin tatbikatıyla ilgili çalışma bugün gerçekleştiriliyor. Başarılı bir çalışma oldu, arkadaşlarımız hem tecrübelerini arttırıyorlar hem de ne kadar hazır olduklarını biz de görmüş oluyoruz. Arkadaşlarımızı bu gayretlerinden, çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Depreme ve afetlere hazır olmak istiyoruz”

Deprem tatbikatında konuşan Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, “Pendik’te en büyük kentsel dönüşüm alanlarından birisindeyiz. Bugün yıkımla beraber aslında AFAD ve Pendik Belediyesi arama kurtarma ekipleriyle birlikte bir tatbikat yapalım istedik. Kentsel dönüşüm alanı deprem tatbikatı için bir fırsattı. Arkadaşlarımız bu alanda son derece eğitimli, zaten en son yaşanan afetlerde de Pendik Belediyesi’nden biz ekiplerimizi göndermiştik. Bu alanda da ekiplerimiz kendini ispat etmiş durumda. Aynı zamanda AFAD’tan da bugün ekiplerimiz var, hep beraber bir tatbikat gerçekleştiriyoruz. Tabii bunu yapmamızdaki amaç her zaman depreme ve olabilecek bir afette hazır bulunmak istiyoruz. Bununla ilgili ben başta belediye başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, ekiplerimize tüm gönüllülerimize çok teşekkür etmek istiyorum.” diye konuştu.