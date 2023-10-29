Pendik’te stadyum yakınında oturan vatandaşlar Fenerbahçe karşılaşmasını balkonlarına astıkları bayraklarla takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor’a konuk oldu. Pendik Stadı, yenilenme çalışmasının tamamlanmasıyla ligde bu sezon evinde ikinci maçına çıktı. Mücadelenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na dek gelmesi sebebiyle tribünlerde Türk bayrakları dağıtılırken, çevre binalarda da Türk bayraklarının asıldığı görüldü. Ön cephesi stadyuma bakan binalarda vatandaşlar balkonlarına Fenerbahçe bayrakları asarken, karşılaşmayı da evlerinden takip etti.