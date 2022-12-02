Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin’e saldıran hasta yakını L.A. hakkında 3 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin’e saldıran hasta yakını L.A. hakkında 3 ay süreyle ev hapsi kararı verildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada, hasta yakını L.A. babasını görmek istedi. Olumsuz cevap alan L.A. tartıştığı doktor Yasin Güçtekin’i ‘seni öldürürüm’ diyerek tehdit etti, ardından saldırdı. Şahıs aynı zamanda hastanede bulunan cihazlara da zarar verdi.

Doktorun şikayeti üzerine yakalanarak gözaltına alınan şüpheli L.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“Tek amacım babamı görmekti”

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli sorgusunda, doktora yönelik herhangi bir kasıtla hareket etmediğini söyleyerek, “Üzerimde herhangi bir kesici alet yoktu. ‘Seni öldürürüm’ diye de tehdit etmedim. Ben sadece babamı görmek istediğimi söyledim. Doktor bana cevap vermedi. Hemen eline telefonu aldı. 2 hemşire vardı, onlar da telefonlarını ellerine aldı. Doktor uzaklaşmaya başlayınca bende arkasından gittim. Tek amacım babamı görmekti. EKG cihazına tekme atmadım. Kamera görüntülerine bakılırsa bu görülecektir. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum” dedi.

Hakimlik, şüpheli L.A. hakkında 3 ay süreyle ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uyguladı.