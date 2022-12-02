Pendik’te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat etti. Ancak, ameliyat çıkışında hastayla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Doktora saldıran şahıs yakalandı.

Pendik’te bulunan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan kalp ve damar cerrahı Yasin Güçtekin, aort damarı yırtılan hastayı 10 saat boyunca ameliyat etti. Ancak, ameliyat çıkışında hastayla ilgili bilgilendirme yaptığı sırada bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Doktora saldıran şahıs yakalandı.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahı olarak görev yapan Yasin Güçtekin, 30 Kasım tarihinde 10 saat ameliyat ederek hayata döndürdüğü aort damarı yırtılan bir hastanın yakınlarına bilgilendirme yaptığı sırada, hasta yakını L.A. babasını görmek istedi. Olumsuz cevap alan L.A. tartıştığı doktor Yasin Güçtekin’i tehdit etti, ardından saldırdı. Şahıs aynı zamanda hastanede bulunan cihazlara da zarar verdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri L.A.’yı yakaladı. Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.