Pendik’te çökme meydana gelen sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökmenin meydan geldiği yolda iş makineleriyle kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Pendik’te çökme meydana gelen sokak üzerinde bulunan iki apartman tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökmenin meydan geldiği yolda iş makineleriyle kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Birader Sokak’ta dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, İGDAŞ ve Pendik Belediyesi ekipleri sevk edilirken, trafiğe kapatılan sokakta güvenlik önlemleri alındı. Sokakta doğalgaz ve elektrik tedbir amacıyla kesildi. Sokak üzerinde bulunan 4 ve 5 katlı iki apartman Pendik Belediyesi tarafından tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökmenin meydana geldiği sokakta iş makineleri ile dün başlanan kazı çalışmalarına bugün de devam edildiği görüldü. İş makinesi yolda kazı yaparken sokağın girişleri önlem amacıyla şerit çekilerek kapatıldı.

Tedbir amacıyla apartmanı tahliye edilen mahalle sakini Morgül İlçi, “Bütün arabalar, servisler, tırlar buradan geçiyor. Sanki arabaları evin içinde sürüyorlar. Biz de buradaki pembe binadayız. Kimisi otele gitti, kimisi başka yere gitti. Ben kızıma gittim” dedi.