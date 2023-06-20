Pendik’te camiye giren hırsız, cuma namazında cemaatten toplanan bir miktar para ile güvenlik kameralarının bağlı olduğu monitörü çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pendik’te Kavakpınar Mahallesinde bulunan Nasrullah Camii’nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre öğle namazı vaktinden önce camiye gelen şahıs, cemaatin bulunmamasını da fırsat bilerek içeride gezip incelemeler yaptı. Bir önceki cuma namazında cemaatten toplanan paralar ile caminin güvenlik kameralarının bağlı olduğu monitörü çalan şahıs camiden uzaklaştı. İmamın ve cemaatin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekipleri yaptıkları çalışma ile şahsı yakaladı.

Caminin dernek başkanı Cemal Bilici, “Öğle namazında geldik baktık ki cami soyulmuş. Hocanın odası soyulmuş. Caminin kapısının anahtarının yerini biliyor. Şahıs daha önce de Pendik’te iki cami soymuş. Anahtarın yerini hafızasına atmış yani. Namaz kılar gibi yapıyor ama kılmıyor, orada paraları ve bilgisayar ekranını alıp gidiyor. Şahıstan davacı olduk şahıs şu anda cezaevinde. İbadet yerinde camide böyle bir hırsızlık olmasını istemiyoruz. Cuma günü toplanan parayı saydık ama tam net bilmiyorum, o paraları almış. Bu kişi biraz da güven sağlamış, bir iki kez gelmiş. Namaz kılmadığı belli oldu” dedi.

Şahsın camiye girip inceleme yaptığı ve ardından hırsızlık yapıp camiden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.