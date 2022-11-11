PKK’lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi. Yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.

Pendik sınırları içerisinde, Aydos Ormanı’nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı. Yangını PKK terör örgütü üstlendi. Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan yandı.

Pendik’te Aydos Ormanı’nda, 19 Eylül 2019 tarihinde PKK terör örgütü tarafından yangın çıkarıldı, yangında 4 bin 685 metrekare alan yandı. Aydos Ormanında yangın çıkarılan alanın son hali havadan görüntülendi.

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