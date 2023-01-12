Pendik Belediyesi pilot parklar olan Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar parklarında kurulu akıllı sulama sistemiyle geçen yıl 10 bin 143 ton su tasarrufu elde etti. Uygulamanın diğer parklarda da yaygınlaşacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Yağışların azalması hassasiyetimizi artırmalı” dedi.

Pendik Belediyesi pilot parklar olan Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar parklarında kurulu akıllı sulama sistemiyle geçen yıl 10 bin 143 ton su tasarrufu elde etti. Uygulamanın diğer parklarda da yaygınlaşacağını belirten Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Yağışların azalması hassasiyetimizi artırmalı” dedi.

Geçen yıl 3 pilot bölgede akıllı sulama sistemi kuran Pendik Belediyesi, önemli ölçüde su tasarrufu sağladı. İlk etapta 3 parka kurulan sistemle çimlerin sulanma süreci hava şartlarına bağlı olarak nem sensörleri ve uzaktan bilgisayar aracılığıyla gerçekleştirildi. Velibaba Rahmet Tepesi, Çamlık Kosovalı Şehit Adem Yaşari ve Kavakpınar parklarında kurulu akıllı sulama sistemi sayesinde son 1 yılda 10 bin 143 ton su tasarrufu elde etti.

Tüm parklarda hayata geçecek

Akıllı sulama sistemi olan bir parkta çimler sulandığı esnada yağmur yağarsa sulamayı durduruyor. Ya da öğleden sonra yağmur yağacak ise sabah sulama yapılmıyor. Böylece tonlarca su tasarrufu sağlanıyor. Sistem, yakın zamanda tüm parklarda kurulacak ve böylece hem su hem de ekonomik anlamda tasarruf yapılmış olunacak.

Başkan Ahmet Cin: “Yağışların azalması hassasiyetimizi artırmalı”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, teknolojiye önem veren bir belediye olduklarını belirterek akıllı sulama uygulamasının diğer parklarda da yaygınlaşacağını söyledi. Son zamanlarda yağışların azalmasıyla barajlarda su sıkıntısının gündeme geldiğini ifade eden Başkan Ahmet Cin, tüm Pendiklilere seslenerek “Hepimizin üzerine düşen görevi var. Yağışların azalması tasarrufu hassasiyetimizi arttırmalı” dedi.