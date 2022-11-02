Pendik’te pazarcı esnafı olan iki grup arasında çıkan ’yer’ kavgasında pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olayda 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisi adliyeye sevk edildi.

Pendik’te pazarcı esnafı olan iki grup arasında çıkan ’yer’ kavgasında pompalı tüfek ile ateş açıldı. Olayda 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Olaya karışan 7 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz akşam saat 20.00 sıralarında Pendik’te Fevzi Çakmak Mahallesinde kurulan Salı Pazarı alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcı esnafı olan ve birbirleriyle akraba olan 2 grup arasında yer kavgası çıktı. Pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada kullanılan 1 adet pompalı tüfek olay yerine yakın yerde bulunan bir kamyonet içerisinde ele geçirildi.

Olaya karışan 7 kişi polisin yaptığı çalışma ile gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden iki kişi, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.