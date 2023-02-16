Kahramanmaraş merkezli meydan gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Pendik’te Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Deprem nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak İstanbul’da yakınlarının yanına yerleşen 30 depremzede de düzenlenen mevlide katıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydan gelen ve 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler için Pendik’te Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Deprem nedeniyle yaşadıkları şehirlerden ayrılarak İstanbul’da yakınlarının yanına yerleşen 30 depremzede de düzenlenen mevlide katıldı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. Depremden etkilenen depremzedelerin bir kısmı başka şehirlerde yaşayan yakınlarının yanlarında, bir kısmı da öğrenci yurtlarında bir süreliğine barınmaya başladı. Pendik’te yakınlarının yanlarına yerleşen yaklaşık 30 depremzede, Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mevlid programına katıldı. Programda depremde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Pendik İlçe Başkanı Yalçın Çolak, “Depremzede kardeşlerimiz yanımızda, onların acısını bir nebze de olsa hafifletmek ve paylaşmak amacıyla bugün burada Milliyetçi Hareket Partisi Pendik Kavakpınar 2. bölge başkanlığının içinde, değerli vatandaşlarımızla burada Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdik. Şehitlerimizin şahitlerimiz olduğu bilinciyle bugün buradayız. Tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah’ın izniyle millet olarak, devlet olarak, vatandaş olarak bu yükün altından da en kısa zamanda kalkarak tekrar şahlanacağız. Depremde rahmete kavuşan vatandaşlarımızın, şehitlerimizin ruhuna bir Kur’an-ı Kerim tilaveti ve bir yemek programı düzenledik” dedi.

Malatya’da depremi yaşayan depremzede Fatih İnce, “Başkanımıza teşekkür ederim, bize burada kucak açtı. Çok güzel bir ortam oldu, dualar edildi. Malatya için, 10 il için de Allah büyük afet verdi. Başka kimseye göstermesin, bize gösterdi. Allah yar ve yardımcımız olsun. Devlet 7/24 yanımızda. Allah şahit yanımızda. Diyorlar ‘açız’ diye, vallahi billahi gidin bakın tırlar bekliyor. Hepsi dolu bekliyor. Allah devletimize zeval vermesin, milletimize zeval vermesin” dedi.