Pendik’te 2 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çatıdan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik’te 2 katlı metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede çatıyı saran alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken çatıdan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Pendik Orta Mahalle Kubbe Sokak’ta saat 11.00 sıralarında 2 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını gören vatandaşlar, itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevleri ve dumanı gören mahalleli ise sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınırken çatıdan alevlerin yükseldiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

“Kentsel dönüşümde olan bir bina olduğu için içerde kimse yoktu”

Konu hakkında konuşan vatandaşlardan Hasan Doğan, “2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Kentsel dönüşümde olan bir bina olduğu için içerde kimse yoktu. İtfaiye ekipleri geldi, yangını kontrol altına aldı” dedi.