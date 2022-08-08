Pendik’te bulunan Camiilerde, öğle namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 15 bin kişilik hazırlanan Türk bayrağı desenli aşure, caminin çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Ahmet Cin de katılarak vatandaşa aşure dağıttı.

Pendik’te bulunan Camiilerde, öğle namazının ardından Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. 15 bin kişilik hazırlanan Türk bayrağı desenli aşure, caminin çevresinde vatandaşlara ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyona Başkan Ahmet Cin de katılarak vatandaşa aşure dağıttı.

Pendik’te Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Pendik’te bulunan camii meydanında kurulan alanda, öğle namazının ardından çevredeki vatandaşlara aşure ikram edildi. Pendik Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, 15 bin kişilik hazırlanan aşureler, Türk bayrağı deseni ile gözlere de hitap etti. Etkinliğe, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Hülya Kaya

katılarak vatandaşla bir araya geldi. Başkan Ahmet Cin, vatandaşlara kazanlardan aşure dağıttı. Kendilerine ikram edilen aşurelerden yiyen vatandaşlar, düzenlenen organizasyondan ötürü Pendik Belediyesine teşekkürlerini iletti.

“15 bin aşure dağıtımı gerçekleştireceğiz”

Konu hakkında konuşan Pendik Belefiye Başkanı Ahmet Cin, “Öncelikle Vatanımızın, milletimizin Muharrem ayının mübarek olmasını ben de Cenabı Hakk’tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Muharrem’in onu vesilesiyle biz de camilerimizde bugün aşure dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 15 bin belki de 15 bini geçecek bir aşure dağıtımı gerçekleştireceğiz. Bugün merkez camimizde, ikindi namazında başka camilerde aşure dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle bu Muharrem Ayı’nın milletimizin birliğine beraberliğine vesile olmasını Cenabıhak’tan niyaz ediyoruz” dedi.

Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ise “Aşure günü dolayısıyla bugün Pendikli hemşehrilerimizle birlikteyiz. Bugün 15 bin vatandaşımıza dağıtım gerçekleştireceğiz. Sayın başkanımızın ekipleri bunları hazırladılar. Tabii biz de bu coşkuya ortak olmak istedik. Buradan herkesin aşure gününü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.“ diye konuştu.