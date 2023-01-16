Pendik’te bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 5 şüpheli, 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik’te bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 5 şüpheli, 10 milyon lira değerindeki ziynet eşyayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Pendik’te saat 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın kapalı olduğu esnada kuyumcu önüne araçla gelen 5 şüpheli, kuyumcu dükkanının kepengini demir levye ile zorlayarak açtı. İçeriye giren 4 şüpheli, kısa sürede çekmece ve raflarda bulunan ziynet eşyaları yanında getirdikleri kasalara doldurdu ve araca taşıdı. Dükkan önünde çalışır halde bekleyen araca binen şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anları işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

“Şüphelilerin yüzleri de maskeli”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işletme sahibi Vasfi Kaya, “5 kişi geliyor. 1’i araçta bekliyor. Levye ile kepengi ve kapıyı kırıyorlar. 10 Milyon Lira’lık ziynet eşyasını alıp kaçıyorlar. Ben o gece hastanedeydim. Soygundan sabah saatlerinde haberim oldu. Dükkana gelen yakınlarımız ortalığın dağıtılmış olduğunu görmüş. Şüphelilerin yüzleri de maskeli. Kim olduklarını da çıkartamıyoruz” dedi.