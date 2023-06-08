Off Final müsabakasında Bodrumspor’u 2-1 mağlup ederek, Süper Lig’e yükselen Pendikspor’da teknik direktör Osman Özküylü, “Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig’e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum” dedi. Basın toplantısının yapıldığı salona aniden su şişeleriyle giren Pendiksporlu futbolcular, Özköylü’yü ıslatarak kutlamalarını burada da sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakasında Pendikspor, Akhisar Stadyumu’nda Bodrumspor’u 2-1 mağlup ederek, Süper Lig’e yükseldi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, “Çok mutluyuz, gerçekten gururluyuz. Tarihimizde ilk defa oynadığımız bu ligde üçüncü takım olarak Süper Lig’e çıktık. Pendikspor tarihine bir altın sayfa daha açıldı. Geçen sene bu zamanlar 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmenin mutluluğunu yaşarken bugün aynı mutluluğu Süper Lig’e çıkarak yaşadık. Bu gerçekten çok önemli bir başarı. 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye’de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın 4 kat olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig’e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. İki senede Süper Lig’e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Futbol tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum" dedi.

Basın toplantısının sona ermesiyle toplantı odasına aniden giren Pendiksporlu futbolcular, Osman Özköylü’yü ıslatarak, Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu burada da devam ettirdi.