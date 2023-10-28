Süper Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım unvanına sahip olan Fenerbahçe, bu sezon 9’da 9 yaparken, Pendikspor’u da yenerek seriyi sürdürmek istiyor. İki takım Süper Lig’de ilk kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Pendikspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da Pendik Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 9 maçta 9 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor. Süper Lig’in yeni ekibi Pendikspor ise sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konya’da elde ederken, 9 maçta 7 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

3. randevu

Süper Lig’e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce iki kez Türkiye Kupası’nda eşleşti. 14 Aralık 1999’da Pendik’te oynanan 3. tur mücadelesinde ev sahibi maçı 2-1 kazanarak tur atlayan taraf olurken, 2012-2013 sezonunda oynanan 4. tur maçında ise bu kez sarı-lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte iki tarafın da toplamda ikişer golü bulunuyor.

20 maçlık galibiyet serisi

Sarı-lacivertliler, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig’de oynadığı 18 maçtan galibiyetle ayrıldı. Konferans Ligi elemelerinde 6 müsabakaya çıkan Kanarya, 3 kez de gruplarda mücadele etti. İsmail Kartal’ın öğrencileri, Süper Lig’de de 9 maç oynarken, bu süreçteki tüm maçlarda rakiplerine üstünlük sağlayarak 18 maçlık galibiyet serisi elde etti. Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i de mağlup eden Fenerbahçe, böylelikle 20 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe kazanırsa, rekoru geliştirecek

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynadığı 9 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK’yı mağlup ederek başladığı sezonda sırasıyla Samsunspor ve MKE Ankaragücü’nü deplasmanda yendi. İç sahada Antalyaspor’u, deplasmanda da Alanyaspor’u saf dışı bırakan Kanarya, sonrasında Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. ‘Lig tarihinde sezona en iyi başlayan takım’ rekorunun sahibi olan Fenerbahçe, Pendikspor’u yenmesi halinde rekoru 10 maça çıkaracak.

Dış sahada gol yemedi

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 4 kez mücadele etti. Kanarya, galibiyet serisinin yanı sıra savunmasında gösterdiği performansla da dikkat çekiyor. Samsunspor ve Kasımpaşa’yı 2-0, MKE Ankaragücü ve Alanyaspor’u da 1-0’lık skorlarla mağlup eden sarı-lacivertliler kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, ligde oynadığı 9 maçın 6’sında da rakiplerine gol izni vermedi.

Ligin en golcü takımı

9 maçlık galibiyet serisinde takımın hücum yönü de istatistiklere yansıdı. Rakip filelere 24 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 5 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Dzeko ve Szymanski, ön planda

Fenerbahçe’nin bu sezonki başarılı grafiğinde Bosna Hersekli forvet Edin Dzeko ile Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski’nin performansı da ön plana çıktı. 9 maçta forma giyen Dzeko, 7 gol, 4 asist; Szymanski ise 6 gol, 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon performansıyla dikkat çeken İrfan Can Kahveci’nin de ligde 4 gol, 3 asisti bulunuyor.

Abdulkadir Bitigen düdük çalacak

Pendikspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.