Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Sırp futbolcu Djordje Denic’i renkleri bağladı.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Pendikspor, Sırp futbolcu Djordje Denic’i kadrosuna kattığını duyurdu. Pendikspor’un konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Djordje Denic, Pendikspor’umuzda. Pendikspor’umuz, Djordje Denic’i 2026-2027 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic" ifadelerine yer verildi. İstanbul ekibi, Denic ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak Çin’in 1. Lig ekiplerinden Henan forması giyen 28 yaşındaki futbolcu ,kariyerinde Rosenborg, Apollon Limassol, Atromitos Atina ve Mladost Novi Sad formaları giydi.