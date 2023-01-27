Pendik’te cam fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren müdahaleler sonrası söndürülen yangının geriye bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin soğutma çalışması yürüttüğü alan havadan görüntülendi.

Pendik’te cam fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gece boyunca süren müdahaleler sonrası söndürülen yangının geriye bıraktığı tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. Ekiplerin soğutma çalışması yürüttüğü alan havadan görüntülendi.

Yangın, dün akşam saat 23.30 sıralarında Pendik Ramazanoğlu Caddesi Kaynarca Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı cam üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Yangın, fabrikanın çatı kısmında bulunan depoda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. İhbar üzerine adrese çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gece boyunca süren müdahaleler sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşamazken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Son hali havadan görüntülendi

Kontrol altına yangının soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. Oluşan tahribat gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar havadan görüntülendi.