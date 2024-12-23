Samsun’da giriş katta bulunan evin penceresinden kolunu uzatarak cep telefonu çalan şahıs polisin takibi sonucu yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C.(32) adlı şahıs yolda yürürken giriş kattaki bir evin penceresinden kolunu uzatarak cam kenarında bulunan 9 bin lira değerindeki cep telefonunu çalıp kayıplara karıştı. Şikayet üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışma sonucu hırsızlık olayını 15 suç kaydı bulunan S.C.’nin gerçekleştirdiğini tespit ederek yakalayıp gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.C. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.