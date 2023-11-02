Kocaeli’de polis ekipleri, hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi gören çocukların motivasyonunu arttırmak için yaptığı hareket duygulandırdı. Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri motosikletlerle hastane bahçesine gelen polisler, çocuklara 100. yıl marşları okudu. Pencereden el sallayan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı hareketle takdir topladı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri, hematoloji ve onkoloji servisinde tedavi görmekte olan çocukların moralini arttırmak için bir araya geldi. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen motosikletlerle Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi bahçesine gelen polisler, kendilerine pencereden bakan çocuklara Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan "Parla" şarkısını söyledi. Pencereden bayraklarla karşılık veren ve el sallayan çocuklar unutulmaz anlar yaşadı. Polislerin açtığı pankartta, "Umudunuzu yitirmeyin güneş battığında yıldızlar çıkar" ifadesi yer aldı.