Eskişehir’de 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın sevgilisiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili savcı ve uzman bilirkişi heyeti olayın gerçekleştiği evde keşif yaptı. Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili, “Çok mutluyum ama benim kuzum geri gelmeyecek” dedi.

Eskişehir’de 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın sevgilisiyle birlikte yaşadığı evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili savcı ve uzman bilirkişi heyeti olayın gerçekleştiği evde keşif yaptı. Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, şüphelinin tutuklanmasıyla ilgili, “Çok mutluyum ama benim kuzum geri gelmeyecek” dedi.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde 20 Haziran 2022 tarihinde, 8 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), yaklaşık 3 aydır yaşadığı sevgilisinin evinin penceresinden düşmüş, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Erkek arkadaşı 6 buçuk ay sonra tutuklandı

Olayın sonrasında emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheli Yılmaz S. tekrar gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın gerçekleştiği yerde keşif yapıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Soruşturma çerçevesinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilirkişi heyeti kurularak olay yerinde keşif yapılmasına ve rapor düzenlenmesine karar verildi. Konuyla ilgili, fizik alanında uzman bilirkişi ihtiyacı olduğu gerekçesiyle Eskişehir Teknik Üniversite uzman talep edildi. Bilirkişi, Zerin Kılınç’ın ön otopsiye göre ölüm sebebi olan yüksekten düşmenin ‘itilme’ ya da ‘intihar’ olma durumu için evde inceleme yapıldı. İnceleme esnasında emniyet Olay Yeri İnceleme ekipleri de hazır bulundu. Keşif alanına hayatını kaybeden Zerin Kılınç’ın annesi Telli Özokçu, kardeşi Aysun Kılınç ve ailenin avukatı Ahmet Seyhan da geldi.

“6 buçuk aydır ben buralardan geçmiyordum”

Keşif alanına gelen anne Telli Özokçu şüphelinin tutuklanmasının içini rahatlattığını belirterek, “Çok mutluyum ama benim kuzum geri gelmeyecek. Bu 6 buçuk ay önce olacaktı, bugün oldu. Mutluyum ama benim kuzum gelmeyecek. Şahıs da yakalandı inşallah o da çıkmaz. Adaletime güveniyorum. 6 buçuk aydır ben buralardan geçmiyordum. Kuzum burada 5 sene oturdu. Benim güzel kuzumu hayattan kopardı. Tutuklanınca mutlu oldum ama benim kuzum gelmeyecek. Adalet yerini bulsun, biz onu istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz” diye konuştu.