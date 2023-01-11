Eskişehir’de geçen haziran ayında 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan sevgilisi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Eskişehir’de geçen haziran ayında 1 çocuk annesi Zerin Kılınç’ın evin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan sevgilisi ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

8 yıl önce eşinden boşanan 1 çocuk annesi Zerin Kılınç (36), yaklaşık 3 aydır sevgilisiyle birlikte Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi’ndeki bir apartmanın ikinci katındaki dairede yaşıyordu. Kılınç, 20 Haziran 2022 gecesi saat 21.30 sıralarında kaldığı evin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Kılınç, yoğun bakım ünitesinde 10 saatlik komanın ardından hayatını kaybetti.

Olayın sonrasında emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan şüpheli Yılmaz S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kan lekeleri, yırtık kıyafet ve yerde cam kırıklarına rastlanılmıştı

Olayın gerçekleştiği ev polis tarafından emniyet altına alınırken, Olay Yeri İnceleme ekiplerince evde yapılan araştırmada; yerde, kapıda ve yatakta kan lekelerine rastlandı. Ayrıca incelemelerde evdeki yatağın üzerinde yırtık tişört ve yerde cam kırıkları olduğu tespit edilmişti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada 1 Cumhuriyet Başsavcısı Vekili ve 1 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.