Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçikler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1861729192628425171

Ele geçirilenler malzemeler şöyle sıralandı:

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 14 adet taarruz tipi el bombası,

- 3 adet savunma tipi el bombası,

- 53 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,

- 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,

- 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı,

- 2 adet RPG-7 sevk fişeği,

- 20 adet el bombası fünyesi,

- 500 adet 5,56 mühimmat,

- 500 adet 7,62 mühimmat,

- 1 adet termal şemsiye,

- Muhtelif yaşam malzemesi.