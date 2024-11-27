Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçikler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1861729192628425171

Ele geçirilenler malzemeler şöyle sıralandı:

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 14 adet taarruz tipi el bombası,
- 3 adet savunma tipi el bombası,
- 53 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı,
- 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,
- 3 adet RPG-7 antitank mühimmatı,
- 2 adet RPG-7 sevk fişeği,
- 20 adet el bombası fünyesi,
- 500 adet 5,56 mühimmat,
- 500 adet 7,62 mühimmat,
- 1 adet termal şemsiye,
- Muhtelif yaşam malzemesi.

Kaynak: igf