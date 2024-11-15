Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, ele geçirilen malzemeleri tek tek sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonda teröristlere ait ele geçirilen silah ve mühimmatlar arasında 1 adet RPG-7 roketatar, 12 adet el bombası, 14 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet şarjör,2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 4 adet şarjör, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet MG-3 makineli tüfek,2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek ve mühimmatı,12 adet havalı tüfek ve çok miktarda saçma, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, çok sayıda Doçka makineli tüfek mühimmatı ve 5.56 mm’lik mühimmat ile 1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmat şeridi, muhtelif piyade tüfeği parçaları yer aldı.

Kaynak: igf