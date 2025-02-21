Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak adına terörle mücadelesini operasyon bölgelerinde başarıyla sürdürüyor.

31 ilde FETÖ'ye 353 'Kıskaç'! 31 ilde FETÖ'ye 353 'Kıskaç'!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlık, terörü kaynağında yok etmeye azimli ve kararlı olduklarının altını çizerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" mesajı verdi.

Kaynak: İGF