Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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