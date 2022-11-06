Pençe-Kilit şehidi Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için Hatay’ın Altınözü ilçesinde tören düzenlendi. Törene katılan şehidin annesi Nezahat ve babası Mehmet Güner ile 6 kardeşi, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.