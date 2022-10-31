ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran zanlının “saldırı” ve “adam kaçırmaya teşebbüsle” suçlandığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran zanlının “saldırı” ve “adam kaçırmaya teşebbüsle” suçlandığını açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşi 82 yaşındaki Paul Pelosi’ye çekiçle saldıran zanlıya iki federal suçlama yöneltildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pelosi’ye saldıran 42 yaşındaki David DePape’nin “saldırı” ve “adam kaçırmaya teşebbüsle” suçlandığını aktararak, DePape’in yüz yüze olduğu iki suçlama nedeniyle 50 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Pelosi, 28 Ekim’de California eyaletine bağlı San Francisco’daki evinde çekiçle saldırıya uğramış, kafatasında kırık, sağ kolunda ve ellerinde çeşitli yaralanmalar tespit edilmişti.

Hedef Nancy Pelosi’ydi

Polis, DePape’in saldırıyı “hedef gözeterek” yaptığını ve eve girdikten sonra Paul Pelosi’ye “Nancy nerede” diye bağırdığını aktarmıştı. DePape’nin yanında bant, ip ve diğer materyaller bulunmuş, Nancy Pelosi’yi bağlamayı planladığı ifade edilmişti.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi’nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC’de olduğunu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıklamıştı. Paul Pelosi’ye saldıran şüpheli gözaltına alınmıştı.