Kış aylarının yaklaşmasıyla, yağışların fazla olacağını ve sorun yaşanmaması için zeytinlik yolunda bulunan altyapıyı kazarak yeni büzlerle döşeyen Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yaşanabilecek olumsuzluğunda erkenden önüne geçti.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesi Pelitköy Mahallesinde yağışlardan dolayı çöken menfez Belediye tarafından genişletilerek yenilendi.

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