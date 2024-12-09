Üzümün kaynatılmasıyla yapılan pekmez fotoğrafı ile ’İnsan ve Tarım’ konulu ulusal fotoğraf yarışmasına katılan İsmail Aybey, 2 bin 736 fotoğraf içinden sergileme ödülüne layık görüldü.

Tohum Kültür ve Doğu Derneği tarafından düzenlenen, ’İnsan ve Tarım’ konulu ulusal fotoğraf yarışmasına, 763 fotoğrafçı tarafından 2 bin 736 fotoğraf katıldı. Manisa’da çektiği ’Pekmez’ isimli fotoğrafla yarışmaya katılan İsmail Aybey, 30 fotoğrafın yer aldığı sergileme ödülüne layık görüldü. Aynı fotoğraf, Türk Tabipler Birliği tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada birinci seçilmiş, Türkiye Fotoğraf Federasyonun 2024 yılı Cumhuriyet Sergisinde yer almıştı.