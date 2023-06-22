Çin’in başkenti Pekin’de hava sıcaklığının 40 santigrat dereceyi aşmasıyla Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Çin’in kuzeyinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, başkent Pekin’de hava sıcaklığının yerel saatle 14.30’da 40,7’ye çıktığını açıkladı. Yaklaşık 22 milyon nüfusa sahip başkentte sıcaklık 29 Mayıs 2014’ten bu yana ilk kez 40 santigrat dereceyi aşarken, Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Pekin’in kuzeydoğusundaki Tanghekou kasabası ise termometrelerin 41,8 dereceyi göstermesiyle ülkenin perşembe günü en sıcak noktası oldu.

Pekin için turuncu alarm

Sıcaklık rekorunun kırıldığı Pekin’de turuncu alarm verildi. Yerel makamlar, halkı sıcak hava karşısında dikkatli olmaya çağırırken, yaşlı ve hassas gruplara açık havadaki etkinliklere katılmama uyarısında bulundu. Sıcak hava dalgası Pekin’in yanı sıra Tianjin kenti, Hebei ve Shandong eyaletlerini de geçtiğimiz haftadan bu yana etkisine aldı. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam edeceği belirtildi.

Çin’in 4 kademeli sıcaklık uyarı sisteminde, kırmızı en şiddetli seviyeyi gösterirken, ikinci sırada ise turuncu bulunuyor.

Öte yandan Çin’de meteoroloji kayıtlarının modern haliyle tutulmaya başlamasından bu yana Pekin’deki hava sıcaklığı sadece 1961 yılının Haziran ayında 40 santigrat dereceyi aşarak 40,6 olarak kayıtlara geçmişti.