Yeşilay Mersin Şubesi Başkanı Halit Pekduran: “İnsan sağlığı için ölümcül etkileri olan tütün, aynı zamanda toplum sağlığını ve doğayı tehdit etmektedir. Her yıl yaklaşık 8 milyon insanın ölümüne neden olan, milyarlarca insanın geri dönülemez sağlık sorunları yaşamasına neden olan, çocuklarımızın geleceğini karartan tütün kullanımının zararlarına ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan “31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” vesilesiyle, tüm vatandaşlarımızı tütünden uzak durmaya; tütün kullanan vatandaşlarımızı Sağlık Bakanlığımız ve Yeşilay işbirliğinde geliştirilen “Bırakabilirsin” uygulamasını kullanmaya davet ediyoruz.

Sağlıklı bir yaşam ve çocuklarımızla mutlu bir gelecek için Yeşilay Danışmanlık Merkezi web sitemizi ziyaret edebilir, geleceğimize katkıda bulunabilirsiniz.

“31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü”nde; Mersinimize, Türkiyemize ve tüm dünyaya tütünsüz bir gelecek temennisiyle bağımlılıklardan uzak, esenlik dolu bir gün diliyor, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum” dedi.