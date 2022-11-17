Yeşilay Mersin Şube Başkanı Halit Pekduran, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39. kuruluş yıl dönümü nedeniyle KKTC Başkonsolosu Zalihe Mendeli’yi makamında ziyaret etti.

Yeşilay Mersin şube yönetim kurulu ile birlikte KKTC Mersin konsololuğu ziyaretinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının kuruluş yıl dönümünü kutladı. Pekduran; ‘Tarihi büyük zaferlerle dolu büyük bir milletiz. 15 Kasım, Kıbrıs’ta yaşayan soydaşlarımıza yapılan zulme dur dediğimiz ve haksızlığa başkaldırarak verdiğimiz mücadelenin sonucunu aldığımız kutlu bir gündür’ diyerek konuşmasını sürdürdü.

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere; bağımsızlık yolunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” dedi.

Başkonsolos Zalihe Mendeli ise, Yeşilay Şube Başkanı Halit Pekduran'a, böyle anlamlı bir günde gerçekleştirdiği ziyaretten ötürü büyük onur duyduklarını ifade ederek, maddi ve manevi desteğiyle her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve köklü tarihi olan önemli kurumu Yeşilay'a teşekkür etti.